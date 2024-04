Siano, intitolata l'aula polifunzionale al piccolo Giovanni

E' stata inaugurata ieri, 20 aprile, l’aula polifunzionale della scuola primaria in piazza Aldo Moro di Siano, dedicata al piccolo Giovanni Roscigno, scomparso tragicamente a soli 4 anni lo scorso Natale.

"Lodevole iniziativa del Siano Granata 84088 in collaborazione con l’istituto comprensivo di Siano. - ha commentato il sindaco Giorgio Marchese- Da oggi l’aula polifunzionale dedicata alla memoria del piccolo Giovanni Roscigno sarà a disposizione dei bambini della nostra comunità e per eventi socio culturali Complimenti vivissimi agli organizzatori di questa toccante iniziativa e un abbraccio a Carmine, Antonella e Federica", ha concluso il primo cittadino. Commozione e sorrisi per il gesto in omaggio al piccolo angelo.