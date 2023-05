Salerno si organizza per il Giro d'Italia: attesa per il "Villaggio Giroland" e il corteo del Crocifisso

C’è fermento a Salerno per l’arrivo del Giro d’Italia. La data è quella del 10 maggio e il traguardo sarà tagliato nella centralissima Piazza della Concordia. In queste ore, l’amministrazione comunale è al lavoro per varare il dispositivo di traffico che, inevitabilmente, porterà alla chiusura di diverse strade per consentire l’arrivo dei ciclisti in corsa per la maglia rosa.

Gli eventi

Dal Comune, intanto, fanno sapere che per l’evento sarà aperto il Villaggio Giroland, per adulti e bambini (ingresso libero e gratuito) in Piazza della Concordia, dalle ore 14 alle 19.30. Sempre mercoledì 10 maggio, alle 14.30, nella stessa piazza, è prevista l’esibizione del Complesso Bandistico Città di Salerno e del corteo storico del Crocifisso Ritrovato. Due ore circa prima dell'arrivo della tappa lungo il tragitto sono previsti i passaggi del GIRO-E e della spettacolare carovana pubblicitaria.