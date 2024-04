Giubileo 2025, al via gli eventi per prepararsi all’Anno Santo: convocata la stampa

Entrano nel vivo gli eventi organizzati dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in preparazione al Giubileo 2025. In particolare, il 14 maggio 2024, al Palasport di Bellizzi, alle ore 19, è in programma il raduno dei fedeli in rappresentanza di tutte le Parrocchie dell’Arcidiocesi per un momento di preghiera e di riflessione sul tema della Speranza, con ospiti speciali.

I partecipanti

Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa, il 24 aprile 2024, alle ore 10.30, presso il Salone degli Stemmi di Palazzo Arcivescovile di Salerno, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi insieme con il Delegato Diocesano per il Giubileo 2025, Don Ugo De Rosa.