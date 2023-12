"Responsible Mica Initiative”, il manager salernitano Giuliano D’Antonio nuovo delegato di Cosmos

A Parigi, il 28-29 novembre, durante l’Assemblea Generale di Rmi – Responsible Mica Initiative – il salernitano Giuliano D’Antonio, Consigliere Delegato per l’area Non Food e Relazioni esterne Icea, è stato eletto nel board dell’Azione non governativa di Rmi, in qualità di delegato di Cosmos -standars Aisbl, il cui Direttore Generale, presente all’evento, è Laurent Milet. Presente per Icea anche il Direttore tecnico Mariano Serratore. La Rmi è una coalizione d’azione globale composta da diverse organizzazioni impegnate a promuovere pratiche sostenibili negli Stati di Jharkhand e Bihar, in India, al fine di eliminare le condizioni inaccettabili di lavoro minorile legate all'estrazione della mica, entro il 2030.