Università, Giuliano Turone ospite di "The dark side of Italy"

Nuovo appuntamento con progetto culturale "The dark side of Italy - il lato oscuro dell'Italia" organizzato dal Gruppo Futura dell’Università degli studi di Salerno. L'ospite del terzo incontro il magistrato e saggista Giuliano Turone.L’incontro avrà luogo il 4 aprile alle ore 10. 30 presso l’Aula “Gabriele De Rosa” (Edificio D2) dell’Università degli studi di Salerno. Giuliano Turone ha raccontato la sua storia di Servitore dello Stato in un libro dal titolo "Italia Occulta. Dal Delitto Moro alla Strage di Bologna. Il Triennio maledetto che sconvolse la Repubblica" (Chiarelettere).

L'incontro

Turone, classe 1940, nel 1981, assieme al collega Gherardo Colombo, scopri', presso Villa Wanda, dimora di Licio Gelli, la loggia Massonica P2, una loggia avente come finalità, con i suoi oltre 900 affilati, il piano più gravemente eversivo della Storia della Repubblica. Anche per questo incontro, come lo fu per gli altri, a conversare con l'autore, sotto la moderazione del giornalista Stefano Pignataro (Gruppo Futura).