Giungano, consegnata la cittadinanza onoraria ai Carabinieri

Il provvedimento, deliberato all’unanimità dal consiglio comunale, è stato così motivato: “Per l’alto senso del dovere e della fedeltà allo stato e le sue istituzioni e per la costante presenza e sostegno agli enti locali e per il contributo insostituibile per la prevenzione, repressione e controllo del territorio e per la sicurezza dei cittadini, anche del comune di Giungano”