"Erano semi": i Forum dei Giovani di Giungano e Rutino ricordano le stragi del 1992

I Forum dei Giovani di Giungano e Rutino, insieme al Presidio di Libera ad Agropoli "Marco Pittoni" e con il patrocinio del Comune di Giungano, del Comune di Rutino e del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, organizzano un doppio evento, in commemorazione del trentennio delle stragi mafiose del 1992.



- Giovedì 1 dicembre a Giungano, alle ore 18.30, nell'aula consiliare "G. Di Marco", si terrà il primo appuntamento con ospite Il Dott. Giuseppe Borrelli Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno e Riccardo Christian Falcone, responsabile regionale per i beni confiscati di Libera Campania. Nell'incontro si parlerà di mafie nel Cilento, come si infiltrano e come si sono evolute negli ultimi anni, a partire dall'ultima relazione semestrale della Dia.



- Mercoledì 14 dicembre, a Rutino, alle ore 18:30, presso il centro socio-assistenziale "Don A. Magliacane" si terrà il secondo appuntamento con ospite il Prof. Marcello Ravveduto, dove si parlerà delle stragi del 1992 dal punto di vista storico, come si è giunti a quelle stragi e come hanno cambiato la nostra storia.