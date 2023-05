Giuramento allievi marescialli della Guardia di Finanza: la più giovane è la salernitana Noemi Di Lascio

Il 29 Aprile presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, si è svolta la cerimonia degli Allievi Marescialli del 94º corso “Dodecanneso II”, cui hanno preso parte ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. Tra di essi era presente la più giovane allieva del corso: Noemi Di Lascio, originaria di Salerno, che all’età di soli 18 anni ha risposto con un convinto “Lo Giuro!” alla formula del giuramento pronunciata dal Comandante della scuola Generale Cristiano Zaccagnini.

La cerimonia

La solenne cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C. A. Giuseppe Zafarana e di altre Autorità civili, militari e religiose. L’evento ha rappresentato il momento più intenso ed emozionante della vita dell’Istituto con il quale gli Allievi Marescialli entrano a far parte, a pieno titolo, del Corpo della Guardia di Finanza. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati due importanti traguardi per la Scuola: il primo è il centesimo anniversario della propria fondazione, atteso che fu proprio il Regio Decreto 14 maggio 1923, n. 1281 a prevedere l’istituzione, mentre la secondo la ricorrenza coincide con il trentennale dell’insediamento dell’Istituto nella città di L’Aquila.