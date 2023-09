Giuseppe tenta la fortuna: da Pontecagnano Faiano ad "Affari Tuoi"

Ha sperato fino all'ultimo di vincere l'ambita somma di 300mila euro, ma la fortuna gli ha girato le spalle. E così Giuseppe, originario di Pontecagnano, è tornato a casa a mani vuote, ma senza rimpianti. È stato lui, in compagnia della moglie Monica, il protagonista della puntata di "Affari tuoi", la trasmissione in onda su Rai 1 condotta da Amadeus.

La puntata

Giuseppe, operaio presso una nota azienda del territorio, non si è fatto ammaliare dalle proposte del "dottore", arrivato ad offrire fino a 38mila euro per dire stop alla sua partita. Il sogno era il pacco da 300mila euro, sfumato a poco dalla fine. Non è andata meglio la scelta del pacco fortunato legato ad una delle Regioni d'Italia. Comunque sia, una bella avventura da ricordare.