Il salese Giuseppe De Rosa si conferma campione del mondo di "ultramaratona"

Giuseppe De Rosa, 46enne di Sala Consilina, si aggiudica per la seconda volta consecutiva il titolo di campione mondiale di ultramaratona, vincendo la Roadsing Continental Challenge 2023, il campionato mondiale di ultramaratone di autosufficienza. De Rosa, tra i più esperti ultramaratoneti italiani, ha anche ottenuto anche il record di essere l'unico atleta al mondo ad aver tagliato il traguardo di 3 track series.

La Roadsign Continental Challenge

La Roadsign Continental Challenge è organizzata da Canal Aventure e propone competizioni in cui gli atleti corrono su percorsi di gara (deserto, montagna e percorsi estremi tra neve e ghiaccio) in self-supported, ovvero in autosufficienza. Gli ultramaratoneti si sfidano equipaggiati praticamente solo da una bussola ed uno zaino con un kit di sopravvivenza. Si corre per giorni dall'alba al tramonto riposandosi di notte in sacchi a pelo in tende allestite presso campi base lungo i circuiti di gara.

Il prossimo appuntamento

De Rosa, dopo aver gareggiato in oltre 40 ultra maratone in tutto il mondo, parteciperà dal 12 al 16 novembre prossimi, per la quarta volta, alla Ultra Africa Race di 220 km in 5 tappe nella savana del Mozambico. Al suo ritorno, il 3 dicembre prossimo, De Rosa a Sala Consilina dinanzi ai suoi concittadini sarà premiato ufficialmente da Jerome Lollier, promotore di Canal Aventure.