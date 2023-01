La storia d'amore di Giuseppe e Francesca a "C'è Posta per Te": arriva anche Can Yaman

Una bella storia amore è stata protagonista, ieri sera, della prima punta della nuova edizione di “C’è Posta per Te”, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

La storia

Giuseppe ha inviato la “lettera” a sua moglie Francesca (che di mestiere è farmacista), che da diverso tempo lo accudisce dopo un grave incidente domestico che gli ha comportato problemi di mobilità. L’uomo, che dalla moglie ha avuto cinque figli, ha voluto ringraziarla pubblicamente per tutte le attenzioni, l’assistenza e l’amore che ogni giorno gli dedica nonostante la situazione di disagio in cui lui è costretto a vivere. Ma Giuseppe ha voluto riservare a Francesca, con la complicità della De Filippi, anche una sorpresa facendole incontrare il suo attore preferito, Can Yaman, che, dopo averla abbracciata ha scherzato: ““Posso venire a Salerno, magari con la scusa di dover comprare qualcosa in farmacia”. Tante lacrime, abbracci ed emozioni per una serata che Giuseppe e la sua Francesca non dimenticheranno mai.