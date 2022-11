"Lei si chiamerà": il nuovo singolo di Giusi Mitrano in uscita il 25 novembre

Uscirà il 25 novembre il nuovo singolo di Giusi Mitrano. In “Lei si chiamerà”, la cantante racconta la speranza di vivere in un mondo senza più violenza sulle donne: quelle subite da chi fugge da terre martoriate alla ricerca di una vita migliore o da chi le subisce nel silenzio delle mura domestiche.

Il brano

Il giorno scelto per la pubblicazione del brano, il 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) è un'occasione anche per sensibilizzare il pubblico su una tematica centrale della nostra quotidianità. Ad accompagnare le note della canzone, il video realizzato da Daniele Chariello - Zork Digital Planet di Buccino, dove alle immagini dei musicisti si alternano quelle di bambini intenti a giocare sulla battigia con l’acqua del mare, altro simbolo forte di libertà. Bambini nei quali la Mitrano ripone la speranza di un futuro migliore. A fare da corona alla voce della Mitrano i musicisti del Sincretico, formazione nata nel 2011, composta da Bruno Salicone al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso, Giulio Martino al sassofono soprano e Luca Mignano alla batteria. “E’ un brano scritto di getto durante il primo lockdown - spiega Giusi Mitrano - E’ la storia di questa giovane donna fuggita da un campo profughi in Libico dopo aver subito ripetute violenze fisiche e psicologiche. Riuscita a scappare dai suoi aguzzini, raggiunge Lampedusa. E qui, dopo aver partorito, muore. Ascoltai questa storia durante un telegiornale e ne rimasi scossa. Tanto che scrissi il testo di getto e ora finalmente è pronta per essere cantata”..