Gli Unica-Mente vincono Sanremo Canta Napoli per il miglior testo

“ PE’ TTE’ “ è il nuovo singolo del duo campano, formato da Antonio ( Acerra, 33 anni ) e Sandro ( Policastro Bussentino, 47 anni ) che ha incantato il teatro CASINÒ di SANREMO lo scorso 30 Ottobre vincendo il premio Miglior testo. Con il singolo “ PE’ TTE’ “ ed il videoclip che accompagna l’uscita del brano, gli Unica-Mente ( E.D.M. ) affrontano un tema più leggero, quello dell’amore, un amore così grande ed incondizionato che può essere spiegato all’altra persona solo vivendolo dallo stesso cuore. La canzone, in lingua napoletana, è già un successo, infatti, a Settembre è stata vincitrice anche del FESTIVAL DI NAPOLI, ‘O SOLE E NAPULE. Il videoclip di “ PE’ TTE “ è ora disponibile su YouTube e dal 17 Novembre sarà fruibile su tutte le piattaforme digitali Mondiali della Musica e nelle radio Italiane ed estere. Gli Unica-Mente ( E.D.M. ) sono un duo campano. Per caso o destino le loro strade s’incrociano grazie ad un’applicazione per fare karaoke durante il buio periodo del lockdown.Sin da subito scoprono di avere una forte sintonia ed empatia, sia dal punto di vista musicale che personale e nonostante la loro differenza di età, la stessa sintonia li spinge ad incontrarsi qualche mese più tardi. Decidono così di formare il duo. Raccontano: “ Volevamo un nome che ci rappresentasse e scegliemmo Unica-Mente, riferito al fatto di avere la stessa testa e lo stesso modo di pensare. A completare il nome, la sigla E.D.M. , che sta per Empatici di Mer**, espressione colorita venuta fuori più volte durante i nostri scambi di idee.” Gli Unica-Mente ( E.D.M. ) approdano sul web con i primi mash-up, dimostrando di saper spaziare di genere in genere, ma il vero debutto arriva nel dicembre del 2021, pubblicando il primo official video, una versione completamente stravolta del brano “Promettimi “ della cantautrice Elisa, ribattezzata dagli stessi “ Prométeme “ perché cantata in lingua spagnola ed italiana. Il brano viene trasmesso da alcune radio, entrando anche in classifica, e guadagnandosi un posto nella top 10 di RADIODERBIWEB. La svolta, però, arriva nell’estate 2022, con la pubblicazione del loro primo brano inedito, “ Sotto queste stelle ( Bajo las estrellas) “, un brano in stile reggaetton, che strizza l’occhio ai tipici tormentoni estivi e accompagnato da un divertentissimo ironic video. Il video, in poco tempo, diventa virale e raggiunge numeri vertiginosi. La canzone, guadagna subito rotazioni radiofoniche, entra in classifica e si posiziona al primo posto. “ Sotto queste stelle ( Bajo las estrellas) “ riesce poi ad entrare nella compilation estiva Derbi Summer Compilation e arriva ad un noto marchio di accessori di Los Angeles, che sceglie gli Unica-Mente ( E.D.M. ) come suoi testimonial. Successivamente, riescono a guadagnarsi un posto tra gli speakers di Radio Derbi Web, dove attualmente conducono il programma “ On air. “ Ottobre 2022 vede la pubblicazione del brano “ ‘O MARE E TU. “ Il brano, scritto da Enzo Gragnaniello e cantata in lingua portoghese e in dialetto napoletano, diventa subito virale, supera il record di visualizzazioni del duo e viene subito trasmessa da 10 radio Italiane, a Bruxelles, in America, Regno Unito e Santo Domingo. In America diventano gli artisti emergenti più trasmessi della settimana e si guadagnano il banner di “ Artisti verificati “ su Spotify. La canzone arriva successivamente all’autore del brano che si complimenta con i ragazzi per l’emozione trasmessa. Il 17 Giugno è la data che ha segnato il loro ritorno con un nuovo brano inedito, CASSETTI APERTI. A pochi giorni dall’uscita il brano ha guadagnato rotazioni nelle radio italiane, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Bruxelles,Germania e Santo Domingo, entrando nella Top100 delle canzoni italiane, ha raggiunto numeri vertiginosi diventando virale, anche nelle gallerie musicali dei social network. Con il singolo “ CASSETTI APERTI “ ed il cortometraggio che accompagna l’uscita del brano, affrontano temi più complessi, come quello di trovare il coraggio di fare le proprie scelte, imparare dagli errori, rialzarsi ed inseguire i sogni, un invito a fermarsi ed ascoltarsi per iniziare a capirsi un po’ di più e trovare la forza di vincere la paura dell’indeterminatezza. CASSETTI APERTI, inoltre, ha ricevuto due nomination ai TIM MUSIC AWARDS.