“Gocce di Stelle” illuminano le disabilità e l'autismo

Dopo tante tappe entusiasmanti una Finalissima esilarante… patrocinata dal Comune di Baronissi. Sabato 10 settembre, Finalissima della 17° edizione del Concorso Miss Gocce di Stelle, a Baronissi, Parco della Rinascita, ore 21. Tra Gocce di bellezza, arte, cultura, musica, tante “Gocce di Sociale”, donando spazio alle Disabilità e all’Autismo. Tutto nasce dalla sensibilità e professionalità del Dott. Franco Mazzotta, dell’Agenzia Madas, promotrice dell’evento, durante una tappa del concorso, dopo meravigliose canzoni, Miss emozionate e una sfilata di bambini, la brillante presentatrice chiama sul palco il piccolo Nicolò, Salernitano, affetto da Autismo che conquistando il premio “Una Vita per la Cultura”, nell’ambito di Procida Capitale della Cultura 2022, interviene ad eventi, nelle scuole, ovunque sia possibile, per sensibilizzare sulle Disabilità e l’Autismo. #iosononicolo è Cuore di un “Progetto Sociale”, che tenendo conto degli interessi speciali di questi ragazzi, promuove “Apprendimento per scoperta” e “Laboratori Esperenziali”.

La storia di Nicolò e di altri ragazzi autistici, che stanno avendo riconoscimenti importanti, è la testimonianza che Amore, Metodo, e Continuità, nonostante le Disabilità e l’Autismo, possono donare gioie “Attimi di Vita” socialmente inclusivi a queste persone, proiettandole, “oltre i muri e le barriere della diversità”, in ogni ambiente di Vita, come può essere anche un Concorso di Bellezza. Durante la serata, Nicolò, ringrazierà con un piccolissimo presente l’agenzia Madas, con affetto per il calore ricevuto. Nicolò, come gli altri bambini nello spettro, per ogni cosa che fanno, c’è tutta una “macchina” organizzativa, una regia, una progettualità che non si vede, ma che rende possibili alcuni obbiettivi prefissati dall’Equipe Multidisciplinare, come può essere ad esempio, anche riuscire a seguire uno spettacolo, andare al cinema, in pizzeria, fare un viaggio, partecipare e rispondere a domande semplici, se pur preparate, magari sfarfallando, emettendo varie stereotipie o altro, tangibile a tutti gli ospiti, ma che modulate con metodo, non inficiano l’obiettivo.

Chi vive le Disabilità e l’Autismo, conosce i limiti e gli sforzi che si fanno anche per insegnare a mangiare un gelato.

Purtroppo i fatti, i dati, parlano di una crescita esponenziale dei casi di Autismo, tra bambini, ragazzi, adulti ( test specifici, danno la possibilità di riscontrare i tratti autistici anche nell’adulto) quindi, dobbiamo sensibilizzare, preparare la società, la scuola, il mondo del lavoro, perché, solo un lavoro certosino dedito di Famiglie e Professionisti, possono donare a queste persone affette da Disabilità e Autismo, una speranza, restituendo Diritti e Dignità.

#iosononicolo “…se non mi senti…Ascoltami…” ringrazia tutti per la Sensibilità.