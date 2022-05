"Un Gol per l’Ucraina", la Nazionale Italiana Artisti e la Play2Give in campo per beneficenza

Lunedì 23 maggio alle 10.30 si svolgerà, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione dell’evento di beneficenza “Un Gol per l’Ucraina”. La partita di calcio tra la Nazionale Italiana Artisti e la Play2Give è in programma il 25 giugno allo stadio Arechi. Con il sindaco Vincenzo Napoli, illustreranno i dettagli dell’iniziativa il presidente della Associazione internazionale Onlus “E ti porto in Africa” Vincenzo Mallamaci; l’organizzatrice Nadia Bravo della NB Managment; il co-organizzatore Francesco Coco.

I partecipanti

Ospite della conferenza stampa sarà il Console generale ucraino a Napoli Maksym Kovalenko. Parteciperanno il senatore Francesco Urraro; Antonio Luise, titolare della più grande collezione di cimeli originali di Diego Armando Maradona e Pierluigi Salemme, amministratore delegato della Ten Experience, società che detiene tutti i diritti della collezione dei cimeli. È stata invitata la Us Salernitana 1919. Al termine della conferenza verrà donato un cimelio di Maradona alla NB Managment a sostegno della finalità di beneficenza.