Golf, due giovani salernitani rappresenteranno la Campania al Venice Open

Sono due i salernitani che parteciperanno al Venice Open, uno dei più importanti eventi sportivi al mondo dedicato ai ragazzi, organizzato da Us Kids Golf Italy: 350 atleti, 35 paesi, 3 giorni di gara su invito.

Giovani promesse

I due salernitani saranno anche gli unici rappresentanti del sud Italia in gara: Raffaele Caianiello, 11 anni di Pontecagnano che già lo scorso anno conquistò il podio; Giovanni Paolo Marandino, 9 anni, che quest’anno si cimenterà sul percorso ufficiale di 18 buche. L’evento si svolgerà al Golf Club Montecchia e Frassanelle storici circoli della provincia di Padova. “Già il fatto di essere stati selezionati per partecipare - spiegano i due ragazzi - per noi è una grande soddisfazione. Daremo il massimo, non sarà facile ma ci crediamo e ci proveremo con tutto l’entusiasmo possibile”.

"I nostri giovani sono il futuro del golf"

Entrambi i ragazzi sono allenati dal maestro federale Pasquale Schiavone, al Golf Club Salerno: “Il nostro circolo è molto attento ai più piccoli, il golf è uno sport che apre la mente e che consente di fare sport sempre a contatto con al natura e nel rispetto di essa. Forma il carattere e nello stesso tempo dà la possibilità di crescere e di costruirsi una carriera sportiva”. Soddisfatto il presidente della Federgolf Campania, Marco Ibello: “ I nostri giovani sono il futuro del golf. I nostri circoli sono pronti ad accogliere tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo sport che regala emozioni e soddisfazioni, consentendo anche di viaggiare e competere con i propri coetanei di tutta Italia”.