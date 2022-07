Ginnastica ritmica, la Gr Pontecagnano brilla alle finali nazionali

Risultati eccellenti per la Gr Pontecagnano, guidata da Vania Santoro, alle finali nazionali di ginnastica ritmica svoltesi dal 24 giugno al 3 luglio.

I titoli

Due i titoli di campionessa nazionale ottenuti: Rita Pastorino (prima anche nella classifica alla round) nella categoria Senior1, con due esercizi individuali, Palla e Clavette; Ludovica Cannavale nella categoria Allieve1 LD con l’attrezzo cerchio. Ad ottenere la qualificazione alla finale di specialità: Mia Ricciardi, allieve1 LD al suo esordio nazionale (sesta al corpo libero e settima con la fune); Alessandra Iacovazzo, junior 1 (decima con la fune); Sofia Ciliberti, Allieve1 LC (quinta al cerchio).

Gli altri piazzamenti

Finale sfiorata, invece, per la ginnasta Martina Caroccia con un’ottima prestazione al corpo libero e alla fune. Buoni piazzamenti per Alessandra Ciliberti, Marianna Buono, Jessica Cione, Giuseppina Iacuzzo e Teresa Consalvo e per la squadra LD Open Iacuzzo-Iacovazzo-Cione che hanno concluso la loro gara posizionandosi nella prima metà della classifica.