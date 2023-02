Carri allegorici e balli: è tornato il Gran Carnevale a Baronissi

Carri allegorici, coriandoli, stelle filanti, costumi e balli: è tornato il Gran Carnevale di Baronissi. Occhi puntati al cielo per ammirare i giganti di cartapesta e le coreografie. La prima giornata di festeggiamenti è stata aperta dalla sfilata dei Carnevalini a cura della Pro Loco e dal tradizionale Intreccio dell'associazione “'A Mascarata”. Grazie alle associazioni "Insieme Per", "Maria SS delle Grazie", "Alvaa" "Sogno e Realtà" e "The Club 84 zero 84", Il Gabbiano per lo spettacolo. Prossimi appuntamenti sabato 18 febbraio (ore 18.30) e martedì 21 febbraio (ore 16.30). Il divertimento continua.