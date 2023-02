Incidente al Gran Carnevale Maiorese: tutti impegnati ad aiutare “I Monelli” per il carro in misura ridotta

La solidarietà è di casa a Maiori: i maestri cartapestai del Gran Carnevale stanno lavorando sodo per sfilare il 26 febbraio e, se possibile, anche domani. Gli altri quattro gruppi coinvolti nella manifestazione, in particolare, stanno supportando I Monelli per la realizzazione del carro in misura ridotta.

L'incidente di domenica che ha visto il ribaltamento del carro e la conseguente sospensione della sfilata, infatti, non è bastata a scoraggiare i protagonisti del Gran Carnevale che, insieme, con tenacia, si sono rimessi all'opera per non rinunciare a colorare le strade della perla costiera, come da tradizione. La comunità tutta, dunque, fa il tifo per I Monelli e per gli altri maestri cartapestai.