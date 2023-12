Gravidanza spontanea a 46 anni: il piccolo Gaspare è il regalo di Natale più bello per Rossella e Alfonso

Ha ricevuto il più bel regalo di Natale mai immaginato, la dottoressa Rossella Ciardi, 46enne, psicologa, e il dottore Alfonso Caiazza, anch’egli psicologo. I neo-genitori, infatti, a pochi giorni dal Natale festeggiano la nascita del piccolo Gaspare, da tanto tempo atteso. La gravidanza spontanea è stata seguita e monitorata dal dottore Raffaele Petta, Direttore del Servizio di Gravidanza a rischio del Centro di “Fecondazione Assistita” di Napoli. Rossella, ricoverata nel Reparto di Ostetricia della Clinica "Villa del Sole“ di Salerno, diretto dalla dottoressa Jole Patrizia Vuolo ha dato alla luce alle 10,30 del 23 dicembre il piccolo Gaspare con un peso di 3,410 kg.

Il parto è stato assistito dal professor Petta, con il dottore Gianmarco Miele e l’ostetrica Daniela Siano. L’anestesia è stata condotta dal dottore Bruno Avallone ed il piccolo Gaspare è stato affidato alle amorevoli cure del Responsabile della Neonatologia, dottor Giacomo Del Giudice. Anche in un giorno prefestivo natalizio, dunque, i servizi organizzati sotto la sapiente regia della Direzione Sanitaria, guidata dal dottore Giovanni Ricco, hanno dato risposta immediata ed efficiente in un caso così complesso. “La rarita’ di questo caso è dovuta al fatto che una donna a 46 anni ha lo 0,5 % di possibilita’ di avere una gravidanza spontaneamente, senza dover ricorrere all’aiuto della Fecondazione Assistita: di questo 0,5 %, circa il 90 % si interrompe spontaneamente o volontariamente per la presenza di malformazioni o cromosomopatie a carico del feto. Noi esprimiamo la nostra soddisfazione e felicità per aver seguito un caso così delicato e per aver accompagnato Rossella in questo percorso che per lei è stato il più bello ed entusiasmante della sua vita”, ha raccontato il dottor Petta. Commozione.