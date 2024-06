Senza casa e senza occupazione, il popolo di Facebook si mobilita per offrirgli un lavoro

Non è rimasto inascoltato l'appello d'aiuto del 37enne rimasto senza casa e lavoro a Salerno. Alfonso Angrisani del gruppo Facebook "Sei di Torrione se...Enzo Carella" ha fatto sapere a mezzo social che diversi cittadini si sono attivati per tentare di dar una mano a E.B., offrendogli un'opportunità di lavoro.

L'annuncio

"Colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente il signor Lucio Cammarota della Salerno Trasporti il quale ha dato disponibilità per incontrare Enrico al fine di verificare se risultano sussistenti le condizioni per un inserimento lavorativo, colgo l'occasione di ringraziare Guglielmo Gambardella il quale mi ha aiutato a realizzare questo contatto - scrive Angrisani - Spesso ai miei allievi spiego la grande potenza del Web se usato bene può raggiungere risultati ottimi in tutti i campi dalle imprese al terzo settore e fino alla carità. Questo ed altro è il nostro bellissimo gruppo uno spazio di vera condivisione e di storie, progetti e perché no anche di problemi", ha concluso soddisfatto.