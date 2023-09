Guardie ittiche ambientali, ieri la consegna dei decreti a Capaccio Paestum

Si è svolta ieri mattina, presso il comando di polizia municipale di Capaccio Paestum, la cerimonia di consegna dei decreti Ittici Regione Campania (Guardia Ittica Ambientale).

La cerimonia di consegna

La consegna è stata effettuata dall’assessore al benessere animale, nonché Direttore U.O.S.D.V Veterinaria-Area inter distrettuale n. 69 e n. 70 (Capaccio /Roccadaspide- Vallo della Lucania/Agropoli) Gianfranco Masiello. Presente alla consegna anche il delegato alla sicurezza urbana e Protezione Civile, Pasquale Accarino. Le Guardie formate dal “Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente” e decretate dalla Regione Campania sono ben 12, Ittiche Ambientali, e da oggi opereranno in tutta la Regione Campania. Il Dirigente Nazionale Noetaa Italia, Rosario Di Crisci, ha comunicato durante la cerimonia che il percorso non è finito, seguiranno numerosi aggiornamenti per l’operatività formando diverse squadre con specifiche specializzazioni.