"Settembre Libri" avrà uno "spin - off": l'annuncio del sindaco di Sarno

"Settembre Libri" avrà uno "spin - off", una continuazione, che si svilupperà nei prossimi mesi, visto il grande successo della nostra rassegna letteraria, che si chiamerà "Settembre Libri e poi......” Sarà un cammino aperto a diverse esperienze culturali, in cui cercheremo di presentare alla città autori ed opere che possano apportare, soprattutto ai giovani, un bagaglio culturale che permetta loro di rafforzarsi nella vita personale e professionale.

Sarà anche un modo per tutti, per vivere vite diverse, come diceva Umberto Eco, immergendosi nelle pagine meravigliose di un libro, navigando nelle parole che ci conducono verso lidi lontani, in storie passate, future o fantastiche.

Partiamo martedì mattina 25 Ottobre, al Teatro De Lise (ore 9.00), con una master class di Claudio Gubitosi, inventore, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, rivolta a tutti gli studenti degli Istituti superiori di Sarno, che si alterneranno in due turni. Gubitosi ha subito compreso l'importanza dei giovani a cui, per la prima volta nel mondo, ha affidato la gestione ed il giudizio in un festival dedicato al cinema.

