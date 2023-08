Castello dell'Abate, una guida cartacea per i visitatori

Da oggi all’ingresso del Castello dell’Abate i visitatori troveranno una guida cartacea che indicherà il

percorso da seguire per poter visitare tutte le mostre e gli ambienti del luogo simbolo della località turistica cilentana, riconosciuto bene storico e monumentale. Una vera mappa alla scoperta della storia di Castellabate con il racconto dei luoghi e delle mostre attualmente ospitate. Un servizio indispensabile per poter arricchire l’esperienza dei turisti e per far conoscere la nostra storia. A breve sarà disponibile anche la versione in lingua inglese.

Il restyling del castello

Un’azione inserita in un progetto di riqualificazione del Castello dell’Abate, che dal 2021 è stato interessato

da una manutenzione straordinaria e ordinaria costante. Sono stati riscoperti e valorizzati luoghi prima chiusi o adibiti a depositi. Sono state effettuate operazioni di pulizia straordinaria delle mura e degli spazi esterni ricavando nuovi e ampi luoghi suggestivi. Sono state ritinteggiate le pareti delle sale espositive al primo piano.

È stata riaperta la biblioteca comunale. Sono stati riaperti i camminamenti sotterranei e i camminamenti superiori delle torri. Sono stati realizzati interventi di manutenzione alla copertura.

È stata acquistata la bigliettatrice che ha fatto registrare un maggiore incasso (+ 10.000 euro di nuovo

incasso rispetto alla media degli anni precedenti). Sono state acquistate le magliette per rendere immediatamente riconoscibile il personale addetto

all’accoglienza. È stata installata la segnaletica turistica per tutto il Centro Storico di Castellabate così che i turisti possano facilmente raggiungere tutti i luoghi d’interesse del borgo.

È stata stipulata la Convenzione con la Badia Di Cava per la gestione del Castello per dieci anni più dieci. È

stato approvato un nuovo regolamento del Castello dell'Abate per organizzare al meglio gli spazi e per

disciplinare l'uso degli stessi. Manutenzione, riqualificazione e innovazione. Il Castello è più bello che mai nell’anno dei suoi 900 anni.