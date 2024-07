"Il Duomo di Alfano I e i suoi tesori": la nuova guida illustrata della Cattedrale, per bambini e ragazzi

Sarà presentata il 13 luglio 2024, alle ore 11.30, presso la Cattedrale di Salerno, la nuova guida illustrata per bambini e ragazzi del Duomo cittadino. Ad intervenire alla conferenza, moderata da Paolo Romano, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, il Parroco della Cattedrale, Don Felice Moliterno, la Direttrice dell’Ufficio Cultura e Arte, la professoressa Lorella Parente, il presidente della Fondazione Alfano I, Don Antonio Montefusco, l’illustratrice Odile, nonché gli autori Don Bartolomeo De Filippis e Clemente Ultimo.

L'idea

L’idea del progetto editoriale è di offrire ai più piccoli un’esperienza di incontro con il Signore, attraverso l’architettura della Cattedrale e i suoi simboli, per raccogliere la verità dei segni che conducono a Cristo. Ad accompagnare nel percorso i bambini, non a caso, è Alfano I, colui che, secondo la tradizione, ha pensato e voluto, insieme a Roberto il Guiscardo, la Cattedrale di Salerno. Alfano I, come Vescovo, quindi come Pastore e primo catechista, guiderà i ragazzi alla scoperta dei significati nascosti nella Cattedrale, trasmettendo un messaggio cristiano. Si tratta di un vero e proprio cammino che condurrà i visitatori a seguire Gesù, proprio come ha fatto San Matteo.

Parla l'Arcivescovo

“In questa guida, illustrazioni e racconti aiuteranno i ragazzi a scoprire i tesori nascosti e le storie affascinanti della nostra Chiesa e della nostra città. La nostra Cattedrale è un luogo che ci parla, che ci invita a riflettere e a crescere, non solo come credenti, ma anche come individui in ricerca di conoscenza e saggezza. Per questo occorre ringraziare le persone che hanno lavorato a tale progetto”.

Con preghiera di massima divulgazione,

La Portavoce dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno,

dott.ssa Marilia Parente