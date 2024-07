"La Mia Vacanza a Camerota": la nuova guida è disponibile anche online

Anche quest'anno, i turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze lungo uno dei tratti di costa più affascinanti e ricchi di storia del Sud Italia potranno contare su un prezioso strumento: la guida "La Mia Vacanza a Camerota". Questo supporto è rivolto non solo agli operatori del territorio, ma anche a tutti i visitatori che ogni anno affollano il Comune di Camerota.

L'iniziativa

La guida offre un'ampia panoramica di tutte le attività, i luoghi da visitare e le esperienze da vivere nel Comune di Camerota. Dalle incantevoli spiagge, sia le più conosciute che quelle nascoste, agli angoli suggestivi dell'entroterra; dai locali della movida ai posti ideali per un aperitivo perfetto; dai ristoranti alle pizzerie, passando per servizi, lidi, trekking, gite in barca, musei e siti storici: c'è veramente tutto ciò che un turista può desiderare. "La Mia Vacanza a Camerota" è la risposta completa e dettagliata alla domanda che ogni turista si pone: "Cosa possiamo fare o vedere?".

La guida è distribuita gratuitamente sia in formato cartaceo che in formato digitale. Quest'ultimo è facilmente accessibile tramite un QR code affisso per tutto il periodo estivo nelle bacheche comunali e sugli adesivi distribuiti alle strutture ricettive e alle attività commerciali del territorio.

"Desidero ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione della guida e l’assessore al Turismo del Comune di Camerota, Teresa Esposito, per la sua costante attenzione a queste iniziative che valorizzano il nostro territorio" ha detto Luigi Martino, giornalista e storyteller che vive e racconta il Cilento. Per ulteriori informazioni e per ottenere la guida, turisti e operatori possono rivolgersi direttamente all’ufficio turistico ‘La Perla del Cilento’ ubicato sul porto turistico di Marina di Camerota.