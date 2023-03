Agropoli: circa 1.500 atleti si sono sfidati nella "Half Marathon"

Grande successo di pubblico e di partecipazione per l'Half Marathon che si è tenuta questa mattina ad Agropoli. L'iniziativa, giunta alla sua 22esima edizione, ha visto ai nastri di partenza circa 1.500 atleti provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero sifdarsi nel suggestivo il percorso tra il lungomare di Agropoli e i maestosi templi di Paestum.

Il commento

Soddisfatto il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi che ha commentato: "È il primo grande evento, che ha portato tante persone nella nostra città in questa bella giornata di primavera, incluso nel ricco programma che abbiamo preparato per la primavera 2023 "Agropoli, Città dello Sport". È stata una bella festa di sport - ha concluso - Un ringraziamento a Roberto Funicello e alla Libertas Agropoli per l'organizzazione e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della stessa"