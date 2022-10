Curiosità, il Black Roses Irish Pub festeggia Halloween: menù a tema e tante sorprese

Arredi e decorazioni a tema Halloween, presso il Black Roses Irish Pub di via Vinciprova: dal 24 al 31 ottobre, sorprese per tutti gli amanti dell'horror. Gadget e piatti a tema, dunque, nel noto locale capitanato da Vincenzo Penna.



E il 31 ottobre, non mancherà Pennywise in carne e ossa. Ad accogliere gli ospiti, pure un manichino vestito come Jeffry Dahamer: tanta curiosità, dunque, gustando gli appetitosi panini e piatti rigorosamente con la zucca.