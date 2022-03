"Gli esperimenti in cucina di Riccardo" su Youtube: haters si scatenano contro il baby chef salernitano

"Gli esperimenti in cucina di Riccardo": questo il nome del canale Youtube di un ragazzino di 9 anni di Salerno, appassionato di cucina. Con il cappello da cuoco e il grembiulino, il giovanissimo Riccardo, con precisione, propone delle video-ricette a tutti gli interessati. Mai ci si sarebbe aspettati che ignoti, con profili non facilmente identificabili, avrebbero pubblicato commenti offensivi e completamente inopportuni in coda ai video del baby chef che, insieme alla sua mamma, ha letto le parole degli haters.

Decisamente inappropriati, alcuni dei commenti denunciati su Facebook dalla madre di Riccardo che, a differenza di quanto scritto dagli haters, mostra in realtà talento e passione nell'arte culinaria. Innumerevoli i messaggi di solidarietà al bambino salernitano che continuerà a diffondere le sue appetitose ricette sul web.