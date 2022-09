Hip hop made in Salerno, l’undicesimo anniversario della Crew “Salerno bboying”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si celebrerà in via Lungomare Clemente Tafuri 15, a Salerno – presso il Pattinodromo Comunale di Salerno – l’undicesimo anniversario della nascita della crew hip hop “Salerno Bboying”. L’evento si svolgerà sabato 24 settembre - dalle 19:00 alle 24:00 - e domenica 25 settembre - dalle 16:00 alle 24:00. Un vero e proprio scontro continuo infiammerà la casa della crew salernitana, nel corso dell’edizione 2022; saranno accolte e ospitate realtà differenti e lontane, unite dalla passione per le discipline dell’hip hop. Numerosi, inoltre, saranno i personaggi celebri, della stessa cultura, presenti all’appuntamento con l’intera comunità di Salerno: tra questi Tonico 70, pilastro della scena hip hop italiana. Fortemente si sono innestate, negli anni, le forti radici della crew “Salerno Bboying” sul territorio salernitano, e non solo: a dimostrarlo è l'impronta fissata e mantenuta dalla crew durante le competizioni - svoltesi in Italia e all'estero - e la costellazione di personalità, idee e imprese gravitanti intorno a questa scena. L’evento è aperto a tutti. La crew “Salerno BBoying” nasce nel 2011, tra i palazzi del Parco Arbostella, con l’intento di unificare l’intera scena hip hop salernitana sotto un unico tetto. Col tempo, quest’esperienza collettiva è andata consolidandosi fortemente – intrecciandosi, in maniera indissolubile, nel tessuto sociale della città di Salerno. La presenza di un tale fenomeno d’aggregazione, segnato dall’amore per l’hip hop, ha appassionato l’intera comunità locale che, difatti, segue e supporta attivamente le attività del collettivo. Tra iniziative inclusive e progetti sociali, i ragazzi del collettivo hanno abbracciato quattro generazioni differenti – che ancora oggi, s’incontrano, allenandosi e ballando tra le strade di Salerno. Tra i pilastri del Parco Arbostella, residenti e passanti, seguono con riverenza il rumore dei passi di bboys e bgirls. Si deve alla crew salernitana, inoltre, il merito di aver reso riconoscibile la città di Salerno nel mondo, attraverso l’arte della break dance – disciplina imperativa della cultura hip hop.