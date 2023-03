Honda Live Tour 2023, un successo la manifestazione in Piazza Mazzini: boom di presenze

Nonostante la polemica scatenata dal blitz del governatore De Luca, che lamentava il volume della musica troppo alta, è proseguito senza problemi l’evento Honda Live Tour 2023 organizzato nella centralissima Piazza Mazzini a Salerno. La nostra città è stata, infatti, inserita tra le sei tappe nazionali.

L'iniziativa

Davvero tante le persone – tra curiosi ed appassionati del settore motociclistico – che anche oggi hanno visitato gli stand accolti dal nutrito staff di Honda e delle varie associazioni che si sono adoperate per il successo della manifestazione. I visitatori hanno potuto non solo ammirare i modelli delle nuove moto, ma anche provarli girando per le strade della città ed eventualmente fare un acquisto. L'evento proseguirà nella giornata di domani (domenica 26 marzo). Tra i vari promotori le associazioni Enzo Caso "Free Bikers Quelli di Sempre", African Twin, Goldwing Italia.