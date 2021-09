HU live giovedì 23 settembre a Pagani, al “Cinquanta – Spirito Italiano”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giovedì 23 settembre torna la musica live da “Cinquanta – Spirito Italiano”, in via Trento a Pagani (SA). Con il supporto di BUH Concerti e BTL Prod e la mediapartnership di Booonzo.it, giovedì 23 settembre salirà sul palco del cocktail bar all’italiana HU, al secolo Federi-ca Ferracuti, cantante, producer e polistrumentista italiana. HU inizia a studiare musica all’età di 12 anni, partendo dagli studi di chitarra jazz e dalle tecniche di improvvisazione. Durante gli anni successivi, si approccia allo studio del pianoforte, del basso e del violoncello per poi abbracciare il mondo della musica elettronica e della produzione. A seguito di esperienze come turnista e diversi concerti in giro per l’Italia, nel 2016 dà il via al suo progetto artistico HU. Nel corso degli ultimi due anni firma diversi la-vori pubblicitari tra cui la campagna Lamborghini #Real Lovers, Chiara Ferragni Summer Campagin, “Anotherness” per Malloni e il Night Trailer Generator per Jage-rmeister. Nel 2018 viene selezionata tra i 10 finalisti dello JAGER MUSIC LAB che le permette di volare a Berlino vincendo due menzioni speciali. Nell’estate del 2020 esce “Neon” il singolo che apre il nuovo percorso musicale di Hu che, nel settembre dello stesso anno entra a far parte di Warner Music Italy e partecipa alle selezioni per Sanremo Giovani con il brano “Occhi Niagara”, uscito lo scorso ottobre. Attualmente è al lavoro sul suo primo album. Voce, synth , drum machine e altre macchine, per un set electro-pop che lentamente abbraccia il dancefloor. Dj Mag scrive di lei: “Hu è uno di quei talenti che vedremo presto sbocciare in modo davvero grandioso. Una promessa della musica, non del djing o della produzione, ma un tipo di artista diversa e quindi, giustamente, da mettere fuori categoria”. Rolling Stone invece afferma che HU “non è una dj, il dancefloor non è il suo habi-tat, ma ha una voce celestiale e la voglia di scoprirsi e farsi scoprire da tutti con i suoi live set elettronici. La promessa che molto preso in Italia la gente parlerà di lei. Non dimenticate il suo nome, potreste trovarvi presto a fare la fila ad un suo concerto.” Ma la musica live da “Cinquanta” non finisce qui, continua per tutto il mese di set-tembre e si prepara ad un autunno intenso e pieno di musica live. Sabato 25 settembre sarà nuovamente infuocato con TReP il 25 settembre mentre le Coma Berenices chiuderanno i live estivi giovedì 30 settembre. Una programmazione potente ed esaltante per un cocktail bar poliedrico, dove po-ter trascorrere tutte le fasi della giornata, dalla colazione al dopo cena con un servi-zio professionale in un ambiente casual, informale. Ma soprattutto è un progetto giovane pensato da giovani. L’obiettivo è quello di rendere innovativo e moderno il concetto del “bar all’italiana”, uno degli stili più esaltati al mondo. Filosofia del progetto è dare spazio, fiducia e soprattutto un futuro in questo territo-rio a tanti ragazzi che si sono formati lontano dalle proprie radici. Sono diversi, infat-ti, i cervelli di ritorno protagonisti. Scoprire Cinquanta, quindi, è stringere la mano a un nuovo amico, nel tuo quartiere dei ricordi. Può portarti lontano raccontando le sue storie ma rimane legato alle tra-dizioni della sua terra. È la tua certezza, in ogni momento.