Hub del freddo a Battipaglia: dibattito al "Fruit Logistica" di Berlino

Vetrina internazionale per l’hub del freddo di Battipaglia. Il progetto, che su iniziativa di Confagricoltura Salerno e Asi Salerno sorgerà nei suoli in parte destinati alla Sir e all’interporto mai realizzati, è stato presentato mercoledì, alle 12.30, al Fruit Logistica di Berlino, il più importante salone europeo per i produttori ortofrutticoli.Un parterre d’eccezione per la presentazione del progetto, concepito proprio per garantire stabilità e potenziare la vocazione all’export internazionale delle produzioni agro alimentari della Piana del Sele.

I partecipanti

Sono intervenuti, infatti, il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti; il direttore per le politiche internazionali del Ministro politiche agricole, Luigi Polizzi; l’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo; Marco Salvi, presidente Unacoa Spa e Fruitimprese; Gennaro Velardo, presidente Italia Ortofrutta; Fabio Massimo Pallottini, Ceo Italmercati; Claudio Mazzini di Coop Italia e in rappresentanza delle organizzazioni promotrici Antonio Visconti, presidente Asi Salerno; Antonio Costantino, presidente Confagricoltura Salerno e Salvatore Scafuri, presidente Confcooperative Salerno. Insomma, padrini d’eccellenza per tenere a battesimo un’iniziativa che sarà strategica per la Campania e il Mezzogiorno d’Italia, sorgerà su un’area dii oltre 300mila metri quadrati e prevede un investimento di 100 milioni di euro.