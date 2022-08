Alimentazione: OrtoRomi presenta gli Hummus Biologici

La Cooperativa Agricola OrtoRomi, che ha uno dei suoi due flucri produttivi a Bellizzi, ha lanciato sul mercato l'Hummus Bio, la salsa di origine mediorientale a base di ceci e pasta di sesamo (tahina), tanto amata e apprezzata anche in Italia e in tutto il mondo.

I nuovi hummus

L'azienda ha deciso di proporre i propri hummus in tre varianti di gusto: Classico da 150g, Mediterraneo, sempre da 150g arricchito da pomodori secchi ed olive e Tartufo, da 130g, impreziosito dall'aroma inconfondibile del pregiato frutto della terra.

Gli hummus di OrtoRomi sono forumlati con un’alta percentuale di legumi selezionati (ceci) ed altri pochi ingredienti di alta qualità, sono biologici, privi di conservanti e fonte di fibre e proteine, rispondendo alle esigenze di un pubblico crescente che ricerca il benessere a partire dalla tavola.

Salsa fresca, semplice e genuina, l’Hummus è particolarmente versatile: ideale per il momento dell’aperitivo accompagnato a pane, focaccia, bruschette, sandwich e piadine, pinzimonio di verdure e verdure cotte o farcite, ben si abbina ad hamburger vegetali e di carne o può essere utilizzato come snack proteico completato da crostini o anche come condimento di primi piatti caldi e freddi.

Gli hummus sono disponibili nel banco frigo dell'ortofrutto nei punti vendita consultabili sul sito internet ortoromi.it.

Il commento

"Crediamo che questo nuovo prodotto possa ottenere un ottimo riscontro di mercato – dichiara Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi - si tratta infatti di una referenza in linea con il trend crescente che premia gli alimenti proteici e che incontra il gusto di una fascia ampia di consumatori, data sia dalle persone sportive, che da quelle semplicemente interessate a nutrirsi in modo gustoso ed equilibrato per rimanere in forma. Compatibile con stili alimentari vegani e vegetariani, il nostro hummus è un prodotto che si distingue per l’alta qualità, sia a livello sensoriale che nutrizionale e, derivando da ingredienti biologici, rappresenta un passo avanti in chiave salutistica ed anche in termini di sostenibilità ambientale".