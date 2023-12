I percorsi dell'anima, personale dell'artista mariella di gennaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La galleria d’arte Spazio Eventi nell'ambito dell'itinerario d’arte denominato Art Festival Salerno presenta: I percorsi dell'anima di Mariella Di Gennaro, personale dell'artista a cura di Samanta Valente con una selezione di opere rappresentative dell'artista in mostra per tutto il mese di Dicembre presso il Cibarti in Via Mercanti 68 Salerno in occasione delle famigerate Luci d'Artista.

Nata a Cagliari, Mariella Di Gennaro ha compiuto studi umanistici. Dotata di una naturale inclinazione per il disegno, ha cominciato a dipingere da autodidatta perfezionandosi successivamente con grande dedizione. La sua appassionata attività pittorica si esprime nella tecnica Dot Painting in cui ha trovato la sua dimensioni artistica senza però fermarsi a questa unica chiave pittorica ma spaziando in più stili. Dipinge prevalentemente con acrilici senza però trascurare la sperimentazione di stucchi, smalti e quarzi. La sua pittura trova nella dimensione onirica il centro di tutte le sue opere. Ha esposto in diverse mostre e rassegne artistiche tra cui eventi organizzati dalla nostra galleria itinerante come Art Festival Eboli presso il Moa Museum, Arte in Vetrina e Art Festival Salerno vincendo il Contest sia a dicembre 2022 con Don Annibale che a dicembre 2023 con l'opera Passeggiando tra i ghiacciai.

In occasione della sua prima personale a Salerno espone con una serie di opere che raccontano il suo percorso artistico. Dedicatasi prevalentemente alla realizzazione di mandala utilizzando l'antica tecnica del Dot Painting che richiama lo stile di pittura tradizionale

utilizzata dagli aborigeni australiani, la Di Gennaro la reinterpreta e rende contemporanea mediante il sapiente uso di strumenti e colori che donano un effetto tattile e tridimensionale alle sue opere alla cui realizzazione si dedica con pazienza e impegno. Infatti, il disegno dei Mandala prevede normalmente elementi ripetuti, sia geometrici che floreali, realizzati con dettagli particolarmente definiti a cui l'artista accosta elegantemente elementi e soggetti tipici della tradizione e cultura napoletana.

Considerati dei disegni dalla forte componente simbolica ed evocativa, i mandala hanno un'origine antica legata alla spiritualità e alla cultura orientale,

rappresentano l’universo e l’origine del cosmo nonché le connessioni tra le forze cosmiche e le divinità.

Il minuzioso procedimento che porta alla creazione dei mandala, richiede assoluta concentrazione, proprio per questo risulta essere una grande pratica meditativa,

un modo per interpretare il proprio mondo interiore, una sorta di arte terapia che porta ad elaborare le emozioni attraverso la creatività.

“L’artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo: dal cielo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma di passaggio, da una tela di ragno.”

(Pablo Picasso)

All’interno dei mandala, i colori rivestono un ruolo fondamentale e hanno significati simbolici profondi, spesso associati a diverse culture e tradizioni spirituali.

Ogni colore utilizzato all’interno del mandala porta con sé un’energia specifica e può evocare emozioni diverse. Il significato simbolico dei colori può variare leggermente a seconda delle diverse tradizioni culturali e spirituali.

Inoltre, la combinazione di diversi colori all’interno del mandala può creare armonia e bilanciamento, riflettendo l’equilibrio tra i diversi aspetti della vita e dell’essere umano.

La simmetria e la precisione sono elementi fondamentali, conferendo a queste opere d’arte una profonda importanza sia dal punto di vista estetico che spirituale.

Questa perfetta simmetria rappresenta l’armonia dell’universo e richiama l’idea di ordine e perfezione nella natura. Ogni dettaglio all’interno del mandala è disposto in modo equilibrato attorno al centro, creando un’atmosfera di pace e calma. La creazione di un mandala richiede una precisione meticolosa e una profonda concentrazione. Ogni linea, forma e colore sono scelti e disposti dall'artista con cura, richiedendo una grande attenzione ai dettagli.

La precisione del disegno diventa uno specchio delle emozioni e dei pensieri aprendo la strada all’autoconsapevolezza e alla crescita personale. "Quando mi dedico a quest'arte", riferisce la Di Gennaro: "proietto le mie emozioni e il mio vissuto realizzando così una rappresentazione del mio stato emotivo, inoltre la concentrazione richiesta consente alla mia mente di allontanarsi da tutte le preoccupazioni esterne, di ritrovare equilibrio, benessere e tranquillità".

