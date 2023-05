La Ibg di Buccino sale sul podio del Caled Bradham Award

Lo stabilimento produttivo della Ibg Spa, Società Benefit, attivo nell’Area Industriale di Buccino si posiziona al terzo posto tra gli oltre 100 bottler europei di PepsiCo e sale sul podio del prestigioso Caled Bradham Award, il riconoscimento internazionale riservato ai siti di produzione che hanno conseguito una serie di performance positive in materia di sicurezza, qualità e tutela dei consumatori.

Le parole dell'amministratore unico

“Essere tra i primi tre bottler PepsiCo in Europa – afferma Rosario Caputo, Amministratore Unico di Ibg Società Benefit – in grado di garantire una produzione sicura e di qualità vincente per i consumatori rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra azienda e per l’intero sistema produttivo del Mezzogiorno. Un altro successo delle donne e degli uomini di I.B.G. S.p.A. Società Benefit, frutto dello spirito che quotidianamente anima la nostra azione, ovvero: il nostro obiettivo è sempre il traguardo che dobbiamo ancora raggiungere. Questo approccio, questa fame di risultati, connota profondamente la nostra organizzazione. Ma è anche un approccio “responsabile” che si esplicita attraverso una crescente attenzione verso la cosiddetta Economia Sostenibile”.