Premio “L’identità del Cilento”: grande partecipazione per la cerimonia di premiazione nella sede del Parco

Martedì 21 maggio, alle ore 17:00, si è tenuta a Vallo della Lucania, nell’Aula Consiliare del Parco Nazionale del Cilento, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Artistico - Letterario "L'Identità del Cilento", dedicato ai giovani del Cilento.

L'evento

L'evento, patrocinato dal Consiglio Regionale della Campania, dalla Provincia di Salerno, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha ricevuto anche il sostegno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’organizzazione è stata curata dall’Associazione storico-culturale "Progetto Centola" e dal Gruppo Mingardo/Lambro/Cultura". Il premio ha avuto come obiettivo principale quello di coinvolgere e motivare i giovani del Cilento a riscoprire e valorizzare le proprie radici, tradizioni e il legame con il territorio, esaltandone le ricchezze storiche, artistiche e culturali. Il Comitato Organizzativo, composto da Maria Luisa Amendola, Bonaventura Di Bello, Angelo Carelli, Antonella Casaburi, Domenica Iannelli, Luciana Gravina, Rita Gravina, Pasquale Martucci, Ezio Martuscelli e Angela Natale, ha istituito questo premio proprio per rafforzare l’apprezzamento dei giovani per la loro eredità culturale. Durante la cerimonia, che ha visto una grande partecipazione di giovani, docenti e genitori, sono stati premiati i lavori più meritevoli. La cerimonia è stata presieduta da Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, e condotta da Ezio Martuscelli, Presidente dell’Associazione "Progetto Centola" e del Gruppo Mingardo/Lambro/Cultura". Il successo della prima edizione del Premio "L'Identità del Cilento" dimostra che l'iniziativa è riuscita a rafforzare il legame tra i giovani cilentani e il loro territorio.