Il cantante salernitano Riko Noshi presenta Tranoi2

“Tranoi2” è il nuovo singolo di Riko Noshi distribuito da Visory Records e Universal Music Italia. In questo brano il tema affrontato riguarda la resilienza,più che mai attuale in questo periodo storico. Accattivante,a tratti cruento e malinconico,pone al centro del messaggio l’orgoglio di un uomo nei confronti di una donna. Entrambi, seppur colmi di passione l’uno per l’altro,sentono di dover prendere una posizione,scegliendo tra l’amore puro e l’amor proprio concludendosi nel bridge con una confessione a cuore aperto che tuttavia non lascia trasparire alcuna conclusione. La straordinaria capacità dell’artista di evocare immagini permette a chi ascolta di cogliere a pieno le sensazioni che ci propone. L’attitudine street di Riko è chiara,così come lo è l’affascinante sensibilità d’animo che traspare dall’inizio alla fine della canzone. Il brano dunque descrive attentamente un’ immaginario comune a chiunque che viene impreziosito dalla produzione musicale affidata ad Aleaka (vedi Au Revoir,Goodbye). Sound innovativo e ricercato (ormai ben definito e riconoscibile) unito ad una voce graffiante e decisa,rendono il brano uno dei lavori più concreti e riusciti di Riko Noshi fino ad ora.