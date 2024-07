Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«Il Cielo è Pieno di Stelle», l’omaggio di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello alle musiche di Pino Daniele, fa tappa al Moro Summer Tour di Cava de’ Tirreni (Sa) con il tour che vede impegnati i due musicisti in tutta Italia da pochi giorni.

E’ Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni della città metelliana ad ospitare mercoledì 3 luglio a partire dalle ore 22.00 il concerto organizzato da Gaetano Lambiase, di una delle più grandi coppie del jazz italiano, quella formata da Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, con le interpretazioni originali di brani del grande repertorio del cantautore napoletano.

Con il nuovo album “Il Cielo è Pieno di Stelle” in uscita su cd e digitale lo scorso 21 giugno per la Warner Music, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in uno scenario d’incanto proporranno un live a quattro mani che si annuncia di alto livello. L’ ’intenzione non è una semplice rilettura, bensì (ri)vestire una musica già grande ma con colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz contemporaneo.

Il “tandem” dei due musicisti ripercorreranno le diverse traiettorie musicali di Daniele, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore napoletano, puntato soprattutto sulla musica.

Quella tra Bosso e Mazzariello, nato in Inghilterra ma di origini salernitane, è una collaborazione consolidata. Insieme hanno realizzato, tra gli altri, l’album «Tandem» del 2014 che include collaborazioni con la Fiorella Mannoia e Fabio Concato.

Il repertorio di “Il Cielo è Pieno di Stelle” abbraccia un’ampia rosa di brani, dall’immancabile Napule è (1977) alla trascinante Je so’ pazzo (1979), la magia di Quanno chiove (1980); ma anche le più recenti Quando (1992) e le due perle del 1993 Allora sì e Sicily, quest’ultima registrata all’epoca con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse le parole.

L’album, il cui titolo prende spunto da Mal di te, contiene una dedica a Ernesto Assante, che nel luglio del 2022 invitò Fabrizio e Julian a suonare, per la prima volta dal vivo, questo tributo a Pino Daniele in una rassegna musicale da lui curata al Museo MAXXI di Roma.

BIGLIETTI IN PREVENDITA SU: www.postoriservato.it | I° settore € 24,00 + prevendita - II° settore € 20,00 + prevendita, in alternativa al MORO con pagamento anticipato o tramite bonifico, inviando un messaggio al numero WhatsApp: 340 393 9561

POSTI A SEDERE NUMERATI

Possibilità di Cena dalle 19:30 | Servizio Bar