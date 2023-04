Il CoroPop di Salerno ospite del "Festival Solevoci" di Varese

Al festival parteciperanno nomi d'eccellenza sia tra i docenti dei seminari che tra la giuria del "Solevoci International Contest", come il danese Jens Johansen e Deke Sharon, conosciuto come Il padre della musica contemporanea a cappella nonché direttore musicale e produttore televisivo di "The Sing Off"