Il libro del cuore: dona un momento di gioia

𝗜𝗟 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗨𝗢𝗥𝗘 Le associazioni di Pontecagnano Faiano vi aspettano per un piccolo e semplice gesto di puro altruismo dal 30 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹 24 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 2021 presso la Mondadori Bookstore di Pontecagnano Faiano in via Guglielmo Marconi (Piazza Sabbato), in cui sarà possibile scegliere un 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 o un 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗮𝘁𝘁𝗼𝗹𝗼 per 𝗱𝗼𝗻𝗮𝗿𝗹𝗼 ai piccoli dell'Organizzazione di Volontariato Chiara Paradiso *(Onlus senza scopo di lucro che si dedica ai bimbi malati oncologici anche nella fase terminale). Fare del bene non fa stare bene solo a chi riceve la buona azione, ma anche a chi la fa. "𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙨𝙪 𝙙𝙞 𝙩𝙚. 𝙁𝙖𝙞 𝙡𝙖 𝙩𝙪𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚, 𝙙𝙤𝙣𝙖 𝙤𝙧𝙖, 𝙨𝙤𝙡𝙤 𝙞𝙣𝙨𝙞𝙚𝙢𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙖𝙢𝙤!" Una collaborazione tra: Ivoltidicassandra Associazione Socio-Culturale "OMBRA" Centro Commerciale Naturale "Pontecagnano C'entro" Paesaggi Narranti DONATION Italia 𝐕𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐚 𝐭𝐞!