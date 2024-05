“Il profumo della memoria, nel fiore il colore della vita...“ : il 10° concorso fotografico "Dorothy Dream Day"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sicurezza stradale ed educazione alla bellezza, il 10° concorso fotografico "Dorothy Dream Day" guarda al bello e divulga l'educazione stradale. Partono le iscrizioni per il 10° Contest fotografico sulla sicurezza stradale ed in memoria delle vittime della strada, in occasione della 10^ edizione del Dorothy Dream Day in programma a Casa Stella - San Giovanni a Piro (SA) – mercoledì 10 luglio 2024. Il Contest è dedicato a Maria Dorotea Di Sia, che morì a 25 anni nel maggio del 2014 in un incidente stradale in Puglia.

Si può inviare la propria visione del bello in uno scatto, oltre ad una breve biografia, all'indirizzo doroty-dream@hotmail.com entro e non oltre il 1° luglio 2024. Il concorso è gratuito e dà la possibilità di vincere un soggiorno per due persone, per vivere e conoscere la memoria di Casa Stella, dove il verde si affaccia nel blu del Cilento.

La giuria del progetto e le personalità aderenti sono: Corrado Matera, Consigliere regionale, già assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo in Campania; Tommaso Pellegrino, Consigliere regionale e dirigente Medico di Chirurgia Generale ed Oncologia presso la Federico II di Napoli; Ferdinando Palazzo, Sindaco di San Giovanni a Piro; Pasquale Sorrentino, Vicesindaco di San Giovanni a Piro e consigliere provinciale di Salerno con delega al Turismo; Don Giuseppe Radeschi, Vicario generale della diocesi di Teggiano – Policastro; Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno; Corrado Limongi, Dirigente scolastico dell’IIS “Leonardo Da Vinci” di Sapri; Lucia Cariello, Archeologa e giornalista pubblicista; Vito Sansone, Giornalista e speaker radiofonico; Pasquale Sorrentino, Giornalista e blogger; Lorenzo Peluso, Giornalista, speaker radiofonico ed esperto in politica estera; Maria Rosaria Vitiello, Giornalista, scrittrice e presidente dell’associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale “Per le strade della vita”; Andrea Santarsiere, Maestro percussionista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, insignito della medaglia di bronzo come Benemerito della Cultura e dell’Arte dal Presidente della Repubblica Italiana.

Direttore artistico del 10° Contest fotografico sulla sicurezza stradale ed in memoria delle vittime della strada è Carmine Sabbatella, scultore e ricercatore artistico.