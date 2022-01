Da Salerno a Canale 5: Nico Senatore ospite del programma "Avanti un altro"

"Sarò nella squadra delle manie. Indovinate qual è la mia". Nico Senatore, salernitano, sbarca su reti Mediaset.

Il programma

Sarà ospite, infatti, del programma "Avanti un altro". Appuntamento fissato domenica 30 gennaio alle ore 21.20 nella versione "pure di sera". Tanta curiosità. Senatore, a febbraio 2021, era finito nelle comparse della nuova stagione di "Deal With IT", che sta andando in onda su canale Nove. Cantante pop, melodico e micro influencer, grafico, filter creator e videomaker, il giovane cavese classe '95 si definisce "un tuttofare, un po' impacciato ma simpatico e solare".