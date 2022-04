"Il tuo profumo", il nuovo singolo di Piervito Grisù con i Sud Sound System

"Dopo due anni di pandemia, poter tornare sul palco è sempre una grande emozione, il ritorno alla normalità è stato particolarmente atteso. E sul palco porteremo anche la nostra ultima fatica perché, in questo momento, c'è bisogno di amore, in tutte le sue forme". Sono le parole di Piervito Grisù che torna sulla scena musicale con un nuovo singolo dal titolo "Il tuo profumo" e con un featuring che vedrà protagonisti anche i Sud Sound System. La produzione del brano è stata affidata a Terron Fabio & Max Dale.

Il nuovo singolo

Il brano vede il cantastorie ragamuffin, in combination con i maestri del Reggae Italiano e conosciutissimi in ambito internazionale, unire i propri dialetti, cioè quello campano per Piervito Grisù e quello salentino dei Sud Sound System. Il video del brano è stato girato a Casalabate, in provincia di Lecce, nella bellissima cornice del Salento, sarà distribuito da la Pecora Nera etichetta campana e sarà disponibile su tutti gli store digitali mondiali.

Il tour

Si prospetta un'estate ricca di emozioni musicali, in giro per l'Italia. Sia i Sud Sound System che Piervito Grisù gireranno l'Italia con i rispettivi Tour e ci sarà anche qualche data in cui saranno insieme sul palco, come quella del 16 luglio a Udine al "One Love Festival".