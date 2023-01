La salernitana Ilaria Castellaneta sul tetto del mondo: è lei la "Pastry Queen 2023"

La salernitana Ilaria Castellaneta si è aggiudicata il "Pastry Queen 2023", campionato mondiale a cadenza biennale aperto alle pasticcere di tutto il mondo, che si è svolto martedì 24 e mercoledì 25 gennaio nella Dolce Arena Sigep di Rimini.

La finale

La giovane pastry chef ha battuto in finale i rappresentanti di Corea del Sud, India, Giappone e Perù, convincendo la giuria presieduta dal Maestro Iginio Massari e dalla Pastry Queen in carica, Anabelle Lucantonio. Ilaria, inoltre, ha ricevuto anche il premio speciale la miglior pralina al cioccolato e per quello per la pulizia e la professionalità. "Questa vittoria è il punto di arrivo di un percorso iniziato quattro anni fa con le selezioni e interrotto causa pandemia" racconta a caldo la nuova "Pastry Queen" avvolta dalla bandiera tricolore. "La lunga attesa - aggiunge - non ha fermato la grinta e l'entusiasmo. È stato un viaggio lungo e con molti ostacoli, ma oggi sollevo questa coppa con grande orgoglio. Il ringraziamento va a tutti i miei sostenitori e ai maestri che mi hanno seguito. Spero di aver omaggiato al meglio il genio di Leonardo Da Vinci e l'Italia".