"IlluminiAMO Salerno", Pippo Pelo lancia un'iniziativa made in Salerno in questo momento tanto buio

"IlluminiAMO Salerno": questa l'idea di Pippo Pelo che, in questo momento tanto buio a causa della pandemia, ha deciso di lanciare una campagna per dar luce alla nostra città "che più di ogni altra è diventata popolare in Italia e nel mondo per essere, nel periodo natalizio, il luogo magico delle Luci D'artista".

L'iniziativa

L'iniziativa ha come sfondo lo scopo sociale di rappresentare un motivo di speranza e di fiducia con cui guardare al futuro di Salerno e del mondo intero in uno dei periodi più bui degli ultimi decenni in vista delle festività natalizie. Tutti i cittadini sono invitati ad addobbare, sia pure con il minimo sforzo, i balconi delle proprie abitazioni con le classiche luminarie natalizie. Lo scenario immaginato è che Salerno possa diventare dall'8 dicembre 2020 la città più' illuminata del mondo. L'organizzazione invita tutti i cittadini all'accensione delle luci il giorno dell'Immacolata alle ore 19. Tante, le adesioni al gruppo social nato a seguito dell'idea dello speaker.