Resistenti Paganesi: evento commemorativo e intitolazione del piazzale agli Internati Militari italiani

Si terrà il 28 febbraio, a Pagani, alla giornata celebrativa “Il dovere della Memoria, il diritto alla Conoscenza”, evento commemorativo in onore degli Internati Militari Italiani (IMI) Resistenti Paganesi. Si tratta dei circa 750.000 soldati italiani che furono catturati, rastrellati e deportati nei lager del Terzo Reich e che si rifiutarono di collaborare con i Nazisti e con la Repubblica Sociale di Salò nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'armistizio dell'Italia, l'8 settembre 1943, pagando sulla loro pelle con indicibili sofferenze. Fulcro dell’iniziativa è l’intitolazione del piazzale antistante il cimitero comunale di via Leopardi agli “Internati Militari Italiani. Resistenti paganesi”, per la quale l’amministrazione del sindaco De Prisco ha ottenuto il beneplacito della Prefettura, a seguito di apposita delibera di Giunta n. 123 del 24 Novembre 2023.

L’atto deliberativo e tutto l’iter procedurale, seguito in particolare dal presidente del consiglio comunale paganese, Gerardo Palladino, recepisce la richiesta assunta al protocollo generale n. 21982 del 01/06/2023, con cui il Direttore Editoriale ed il Comitato di Redazione del mensile di cultura, politica e costume “Il Pensiero libero”, auspicavano che il Comune di Pagani intitolasse una strada o una piazza della città ai “Resistenti Paganesi dell’IMI”, riconoscendo loro tutti gli onori per essere stati i primi “Resistenti” anteponendo i valori della pace e i principi di dignità e di libertà alla loro stessa vita.

L’iniziativa di alto spessore storico, civile e morale vanta il patrocinio della Provincia di Salerno, attenzionata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, vedrà la partecipazione di alte cariche civili, militari e religiose durante tutto il corso della giornata. Saranno, infatti, presenti, rappresentanze dell’Esercito Italiano, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, delle associazioni Combattentistiche dell’Arma, della Polizia Municipale.

Il programma della giornata:

- Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 si terrà un convegno presso il Teatro dell’Auditorium comunale S. Alfonso Maria de Liguori aperto alle scuole di ogni ordine e grado alla presenza delle istituzioni civili e militari del territorio. Relatori della mattinata saranno il professore Alfonso Conte, docente di Storia Contemporanea del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno, e la prof.ssa Isabella Insolvibile, docente di Storia Contemporanea presso l’Università telematica Mercatorum. Ad introdurre i lavori il presidente del consiglio e consigliere provinciale, Gerardo Palladino. Arricchiranno la mattinata gli intermezzi musicali dell’orchestra dell’I.C. Sant’Alfonso Maria De Liguori, il contributo degli studenti del liceo B. Mangino e gli interventi del notaio Gustavo Trotta, figlio di Alfredo Trotta, internato militare paganese, autore del diario “Da Corfù a casa via lager nazisti” e il redentorista musicista paganese, padre Paolo Saturno. A chiusura, l’intervento del sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco.

-Dalle ore 15.30 presso il civico cimitero cittadino sarà celebrata una solenne celebrazione eucaristica in memoria degli Internati Militari Italiani, celebrata dal cappellano militare di Caserta don Francesco Marotta e il cappellano del cimitero comunale, don Luigi Tortora. A seguire, sarà intitolato il piazzale antistante il civico cimitero cittadino agli Internati Militari Italiani Resistenti Paganesi, così come da delibera di giunta n. 123 del 24/11/2023.