Amalfi: l'immersione dei ragazzi dell'Area Penale di Napoli e della Marina Militare

Tutto pronto, ad Amalfi, per accogliere i ragazzi dell'Area Penale di Napoli che sabato 18 marzo si immergeranno nelle acque dello splendido comune della Divina.

L'iniziativa

I ragazzi, divenuti sub grazie al progetto Bust Busters che vede insieme Archeoclub D’Italia, Marina Militare Italiana, Dipartimento di Giustizia Minorile, Corpo Militare dell’Ordine di Malta, MareNostrum, si immergeranno nelle acque di Amalfi per conoscere uno straordinario patrimonio ambientale e continuare a contribuire alla tutela del mare.

Subito dopo l'immersione, alle 12.30, sarà aperto lo stand espositivo del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare in occasione del novantesimo anniversario dei Palombari, presso il Museo della Bussola all’Arsenale di Amalfi.

I commenti

"Dopo il successo delle operazioni svolte a Napoli, il progetto Bust Busters sbarca ad Amalfi, storica repubblica marinara - ha affermato Aniello Cuciniello, capitano di vascello della Marina Militare - E in questo luogo iconico, ancora una volta la Marina Militare, rappresentata dal Quartier Generale Marina di Napoli e dal Nucleo Sdai di Napoli, opererà in sinergia con le istituzioni locali e le associazioni di volontariato a favore di un virtuoso progetto di legalità che trova nel mare uno strumento di speranza e salvezza, e al tempo stesso crea un’opportunità di inclusione, solidarietà e rispetto dell’ambiente. Al termine delle operazioni, presso lo storico arsenale di Amalfi, sarà possibile visitare uno stand espositivo dei reparti subacquei della Marina Militare. Nel 2023 infatti, il 10 febbraio – ha continuato Cuciniello - i palombari della Marina Militare hanno celebrato il novantennale dell’istituzione della categoria nata nel 1933 come istituzione della Regia Marina. Questa ed altre manifestazioni che si svolgeranno sul territorio italiano quest'anno sono volte a festeggiare l'importante ricorrenza per i Reparti Subacquei del COMSUBIN. Quest'anno, infatti, ricorre il novantennale della costituzione della categoria dei Palombari (1933 - 2023) che accomunò le peculiarità già esistenti con i Torpedinieri e che vedono la loro nascita nel lontano 1849. Oggi i Palombari della Marina Militare sono riconosciuti a livello internazionale come lo stato dell'arte nel mondo della subacquea e sono costantemente impegnati in molteplici attività he vanno dalla rimozione degli ordigni bellici nei mari, fiumi e laghi, al soccorso ai sommergibili in avaria, ad interventi emergenziali di varia natura fino alla collaborazione interministeriale nel campo, ad esempio, dei beni archeologici".

"Per la prima volta in assoluto, i ragazzi dell’Area Penale di Napoli si immergeranno in Costiera Amalfitana, ad Amalfi - ha commentato Rosario Santanastasio, presidente Nazionale ArcheoClub D’Italia - Di nuovo i ragazzi del Centro di Giustizia Minorile di Napoli saranno impegnati in una attività sociale di pulizia. Nel tempo stanno acquisendo esperienza competenza e capacità operativa, elementi utili a poter procedere al meglio nelle loro attività e nel pieno della consapevolezza, ci chiedono di poter procedere con nuove attività condivise. Ringrazio da subito la Marina Militare per la sua disponibilità. Ringraziamo il Comune di Amalfi, il sindaco Daniele Milano, in quanto tale operazione rientrerà in un programma più ampio di tutela del patrimonio ambientale voluto dal Comune di Amalfi".