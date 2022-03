Imprenditoria al femminile: Fausta Colosimo tra le 7 protegoniste del libro "L'impronta delle donne"

Anche Fausta Colosimo, la Signora del Caffè Trucillo, sarà tra le 7 protegoniste del libro L'impronta delle donne, il nuovo romanzo d’impresa e quinto titolo della collana L’avventura dell’esperienza di Rubbettino editore, scritto dal giornalista Adriano Moraglio.

Il libro

Sette donne. Sette storie. Sette racconti autobiografici. L’Italia da nord a sud. Regioni, contesti e culture diverse. Età e settori di attività diversi: dall’eleganza delle penne alla tecnologia dei materassi e dei robot, dalle conserve alimentari alla pasta fresca, dalla ristorazione a tema per finire con un buon espresso all’italiana. Ma c’è un fil rouge: è l’impronta femminile, quell’operosità discreta, votata al fare per il semplice piacere di dare un contributo, senza il quale quelle stesse aziende oggi non sarebbero come le conosciamo.

"L’idea alla base del libro – spiega nell’introduzione Marianna Carlini, che dal 1999 si occupa di comunicazione aziendale ed ha ispirato questo progetto - è nata semplicemente osservando alcuni casi di donne reali in azienda. Donne che in precise fasi della loro vita hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo delle rispettive aziende, pur non essendo sempre esposte in prima linea. Hanno dedicato sé stesse alle aziende del marito, del suocero, del fratello, del compagno o semplicemente del proprio socio. Si sono messe in gioco, anche rinunciando a un’altra carriera o passione privata. Hanno donato sé stesse a queste aziende con quella dedizione e generosità insite nell’animo femminile, con la propensione all’amore incondizionato, al dare senza dover ricevere per forza qualcosa in cambio. Abbiamo voluto restituire a queste donne la giusta visibilità, perché sappiamo che ce ne sono molte altre".

La presentazione

Il libro sarà presentato in anteprima con un evento online dai canali Facebook e YouTube di Rubbettino Editore martedì 8 marzo dalle 18 alle 19. Saranno presenti l’autore e le 7 donne protagoniste:

Edolinda Di Fonzo – Penne Aurora, Piemonte

Lisa Insole – Materassi Dormiflex, Veneto

Carla Bosio – Ghiotto Galfrè conserve, Piemonte

Monica Fantoni – ristoranti Löwengrube, Toscana

Annalisa Mancino – Manganorobot automazione, Piemonte

Maria Stefania Peduzzi – pasta Rustichella d’Abruzzo

Fausta Colosimo – Caffè Trucillo, Campania

La "Signora Trucillo"

Fausta Colosimo si fa guidare dall’amore e dal coraggio di lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Se si chiude una porta, secondo lei ce n’è un’altra pronta ad aprirsi. Il padre, un uomo di cultura, le trasmette la passione per la musica, e dopo la sua morte, quando la mamma le regala il pianoforte, Fausta decide di fare della sua passione una professione. Sta diventando una cantante di successo quando incontra Matteo, titolare della Torrefazione Trucillo: è la causa scatenante del suo addio al mondo della musica e delle tournée. Da quel momento diventa ambasciatrice dell’azienda nel mondo.

L'autore

Adriano Moraglio, classe 1958, ha dedicato una vita a scrivere articoli sulle aziende e, negli ultimi anni, si è inventato un nuovo genere letterario: i romanzi d’impresa. Dal 2009 trasforma le monografie aziendali e i company profile in veri e propri romanzi, dove emerge davvero la dimensione personale dell’impresa (le gesta dell’imprenditore o dell’imprenditrice). Per la casa editrice Rubbettino dirige (con Florindo Rubbettino) la collana di romanzi che hanno per soggetto storie di imprenditori intitolata La bellezza dell’impresa e la collana L’avventura dell’esperienza dove i soggetti non imparano dalla teoria, ma dall’esperienza del fare. Quest’ultimo è il contesto in cui si inserisce L’impronta delle donne, quinto titolo della collana.