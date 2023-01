Sarno, inaugurata la web radio scolastica all'istituto Amendola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nonostante allerte meteo, cattivo tempo e pioggia, grande successo e partecipazione per l' inaugurazione della radio web scolastica "Amendola School Web Radio" dell' Istituto Giovanni Amendola di Sarno plesso di Lavorate. Entusiasmo, soddisfazione e gioia da parte di tutti, alunni e personale docente e ata per aver concluso un progetto iniziato un anno fa da un’ idea del Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Esposito, il DSGA Dott. Sebastiano Barone e il Prof. Francesco Bartiromo, moderatore anche della tavola rotonda dal titolo “Web Radio Scolastica: un’ opportunità e un mezzo per crescere, imparare e includere”. Al dibattito hanno partecipato il Sindaco di Sarno Dott. Giuseppe Canfora; il professor Alfonso Amendola, docente di Sociologia del processi culturali e delegato del Rettore Web Radio Università di Salerno; l’assessore all’Istruzione del Comune di Sarno Gianpaolo Salvato; la consigliera comunale di Sarno Ida Mareschi; il prof Renzo Stio Dirigente Scolastico e Cultore di Pedagogia Generale all’ Università di Salerno, Dott. Antonio Esposito direttore di giornale e giornalista televisivo. La novità della web radio a scuola – ha detto la dirigente Antonella Esposito – è stata concepita come un’opportunità per tutti gli alunni di condivisione di saperi e abilità che oltre a contribuire alla crescita e alla formazione del singolo sollecitano concreti processi di integrazione ed inclusione, spianano la strada verso orizzonti diversi e collegano la scuola con il territorio. Un progetto scolastico che può anche indirizzare gli alunni verso attitudini e competenze per un ampio e diverso progetto di vita futura. La radio web, composta da una sala d’ attesa, sala regia e sala trasmissioni, è stata attrezzata con strumentazione professionale per la trasmissione sul web e realizzata accedendo a fondi e finanziamenti pubblici reperiti grazie al Prof. Arch. Luigi Astarita, Delegato alla Funzione Organizzativa e Gestionale e Referente progetti FSE-FESR-PNRR-PNSD. Amendola School Web Radio verrà utilizzata da tutti gli alunni dell’ Istituto Comprensivo G.Amendola e dai nuovi iscritti, sia della Scuola Secondaria di Primo Grado sia della Scuola dell’ Infanzia e Primaria, diventando un mezzo per sviluppare competenze trasversali quali motivazione, interesse, metacognizione e socialità.